【時報-台北電】週三(8日)在Delta變種病毒可能減弱經濟復甦引發憂心，加上對於Fed何時撤回寬鬆政策的不確性、Fed要官員談話及最新褐皮書報告，四大指數盡墨，終場美股四大指數跌幅介於-1.23~-0.13%。蘋果-1.01%、台積電ADR-2.25%、聯電ADR-3.35%、日月光 ADR-2.26%。

週三台股以下跌17.34點的17,411.53點開出後，早盤在IC設計、載板、光電等類股走弱下，開低走低，隨後指數雖震盪走高一度翻紅，不過在新北幼兒園群聚感染確診人數增加，出現社區感染且有可能升級防疫警戒下，指數開始震盪走低，盤中最低來到下跌261.79點的17,167.08點，尾盤在權值股拉抬下指數震盪走高，終場仍以下跌158.38點的17,270.49點作收，成交金額為3,237.18億元。

台股價跌量縮，持續整理；指數跌破季線，恐將回測月線與半年線支撐。9/7日KD出現死亡交叉，週三開口擴大且K、D跌破80，短線將進行整理。

在新北幼兒園爆發群聚感染，出現社區感染且未來仍有可能升級防疫警戒下，短線投資人持股信心恐將鬆動，且日KD在9/7死亡交叉後，週三開口擴大且K、D跌破80，短線將進行整理。(日盛投顧提供)

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