時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/08 09/07 漲跌

10月RSS3 179.80 183.60 -3.80

10月RTSR20FOB 158.70 162.70 -4.00

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/09）
紐約近月RBOB汽油
2.1321 +0.00
日本近月RSS3橡膠
188.70 -4.80
紐約近月天然氣
4.914 +0.34
紐約近月黃金
1793.5 -5.00
紐約近月輕質原油
69.30 +0.95
BDI綜合指數
3618 -89.00
芝加哥近月黃豆
1270.75 +2.00
芝加哥近月玉米
498.25 +2.50
倫敦近月布蘭特
72.60 +0.91
紐約近月棉花
95.2 -0.21
倫敦三個月期鎳
19713.00 +207.00
倫敦三個月期銅
9249.00 -101.50

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