時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.Delta來襲，官股急護盤。(工商時報)

2.全球半導體設備，Q2出貨創高。(工商時報)

3.紓解晶片荒，英特爾950億美元赴歐建兩廠。(工商時報)

4.聯電共同總經理簡山傑：今年產能完售，開始談長約。(工商時報)

5.蘋果14日大秀，iPhone 13來了。(工商時報)

6.害台股嚇跌250點，刑事局追造謠者。(中國時報)

7.8月營收創高，已逾百家。(經濟日報)

8.長榮大造船，一口氣訂24艘。(經濟日報)

9.中國太陽能矽晶圓漲勢兇猛，台廠陷斷供危機？(電子時報)

10.中國購買力下滑，IC設計小心看景氣。(電子時報)

大陸頭條：

1.內銷旺盛出口火爆，新能源車8月銷售超預期。(上海證券報)

2.全面對標世界一流企業，國資委選出「三個標杆」名單。(上海證券報)

3.「晶片荒」加速汽車產業鏈重構。(中證網)

4.今年以來120檔科創板新股創造85億元跟投浮盈。(上海證券報)

5.兩大檔或年底前發佈，鋼鐵業綠色低碳發展將提速。(上海證券報)

6.5G基站已近百萬，多舉措促規模應用提速。(經濟參考報)

7.去年義務教育財政性教育經費達2.24兆元。(經濟參考報)

　國際頭條：

1.中國整治飯圈亂象，韓媒認為針對韓國：中國駐韓使館回應，針對有悖公序良俗行為。﹙路透社﹚

2.俄羅斯開始在千島群島進行軍事演習。﹙路透社﹚

3.中國尊重阿富汗主權獨立和領土完整，願與新政府和領導人保持溝通。﹙路透社﹚

4.中國推動教育公平舉措令，一線城市學區房遇冷。(華爾街日報)

5.貝萊德推出中國首支純外資公募基金，共募資人民幣66.8億元。(華爾街日報)

6.薩爾瓦多成為全球首個採用比特幣作為法定貨幣的國家。(華爾街日報)

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#Delta #半導體 #晶片

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29959.94 -221.27(0.73%)
13:16
南韓KOSPI
3121.83 -41.16(1.30%)
13:16
香港恆生
25839.88 -481.05(1.83%)
13:21
上證指數
3678.35 +3.17(0.09%)
13:21
深圳成指
14575.36 -112.72(0.77%)
13:21
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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