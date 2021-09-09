時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.Delta來襲，官股急護盤。(工商時報)
2.全球半導體設備，Q2出貨創高。(工商時報)
3.紓解晶片荒，英特爾950億美元赴歐建兩廠。(工商時報)
4.聯電共同總經理簡山傑：今年產能完售，開始談長約。(工商時報)
5.蘋果14日大秀，iPhone 13來了。(工商時報)
6.害台股嚇跌250點，刑事局追造謠者。(中國時報)
7.8月營收創高，已逾百家。(經濟日報)
8.長榮大造船，一口氣訂24艘。(經濟日報)
9.中國太陽能矽晶圓漲勢兇猛，台廠陷斷供危機？(電子時報)
10.中國購買力下滑，IC設計小心看景氣。(電子時報)
大陸頭條：
1.內銷旺盛出口火爆，新能源車8月銷售超預期。(上海證券報)
2.全面對標世界一流企業，國資委選出「三個標杆」名單。(上海證券報)
3.「晶片荒」加速汽車產業鏈重構。(中證網)
4.今年以來120檔科創板新股創造85億元跟投浮盈。(上海證券報)
5.兩大檔或年底前發佈，鋼鐵業綠色低碳發展將提速。(上海證券報)
6.5G基站已近百萬，多舉措促規模應用提速。(經濟參考報)
7.去年義務教育財政性教育經費達2.24兆元。(經濟參考報)
國際頭條：
1.中國整治飯圈亂象，韓媒認為針對韓國：中國駐韓使館回應，針對有悖公序良俗行為。﹙路透社﹚
2.俄羅斯開始在千島群島進行軍事演習。﹙路透社﹚
3.中國尊重阿富汗主權獨立和領土完整，願與新政府和領導人保持溝通。﹙路透社﹚
4.中國推動教育公平舉措令，一線城市學區房遇冷。(華爾街日報)
5.貝萊德推出中國首支純外資公募基金，共募資人民幣66.8億元。(華爾街日報)
6.薩爾瓦多成為全球首個採用比特幣作為法定貨幣的國家。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)