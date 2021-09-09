【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.Delta變種病毒來襲，8日盤中市場傳聞確診個案高達50例，引發恐慌性賣壓，自營商更賣超70億元、史上第十高，導致加權指數一度重挫261點，所幸外資搶補台積電7199張，配合八大官股券商終結三天賣超百億元，反手鎖定富邦金、中華電等權值股，轉為買超41億元強力拉抬下，尾盤爆出202億元大量急拉62點，指數跌勢大幅收斂，終場收跌158點，但季線仍宣告失守。

2.國際半導體產業協會（SEMI）發表全球半導體設備市場報告，2021年第二季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期大幅成長48％，達到創紀錄的248.7億美元，與第一季的235.7億美元相較亦成長約5％。其中，中國大陸在政府全力扶植當地半導體產業下，第二季設備出貨金額衝上82.2億美元位居第一，韓國及台灣分居第二及第三，前三大地區採購量合計占全球出貨金額比重高達八成。

3.先進製程晶圓代工產能已成各國兵家必爭之地，在台積電宣布三年1,000億美元擴產計畫後，英特爾宣布在歐洲投入950億美元興建新晶圓廠，而三星日前宣布旗下晶圓代工事業在2030年前將投入1,500億美元進行技術研發及建新產能。

4.全球晶片供應吃緊，掀起跨國擴產競賽，美國半導體龍頭英特爾（Intel）為了應戰，打算豪擲800億歐元（950億美元）在歐洲建置兩座新廠，擴充在當地的晶片產能。

5.晶圓專工大廠聯電共同總經理簡山傑表示，市場雖出現部分雜音，但目前晶圓代工產能仍供不應求，客戶仍在搶產能，聯電今年產能已銷售一空，現階段與客戶洽談的是明年產能，客戶傾向談長期合作及簽訂長約。對於是否持續調漲價格，簡山傑表示，不評論價格問題。

6.蘋果宣布14日舉辦線上新品發表會，外界普遍預期當日除了發表4款iPhone 13新機之外，也將發表Apple Watch 7、AirPods 3及iPad Mini 6等多款新品，甚至有可能推出AR或VR頭套裝置。

7.Delta變種病毒爆發，股民紛紛「鳥獸散」，融資單日大減22.1億元。針對台股失血又失溫的現象，康和證券投資總監廖繼弘認為，月線17,077點將是台股多空對峙的重要關鍵；永豐投顧總經理李學詩則認為，建議投資人等待不確定因素釐清後再進場承接。

8.新北幼兒園群聚感染再擴大，8日新增7例，累積23人確診。指揮中心指揮官陳時中公布基因定序確定為Delta，強調「Delta已入侵社區」，將評估是否升三級警戒，目前還沒有升級打算。為防範疫情再擴大，新北宣布禁止內用、公有場館關閉一周，至9月15日止。

9.行政院會9日將拍板紓困振興第四次追加預算案，總額1,600億元中，主要是振興五倍券1,200億元，防疫和紓困預算400億元。儘管本土疫情趨嚴，Delta病毒入侵社區，但五倍券上路與預約時程維持不變，規劃10月初上路，9月下旬開放紙本券預約與數位綁定。

10.勞動部8日公布最新無薪假統計，總計有3,457家事業單位，無薪假實施人數3.57萬人，較上期大減1,365家，人數減少2萬2,968人。其中減少最多就是住宿及餐飲業，有478家停止實施、減少1.16萬人。但實施無薪假人數最多行業也仍是住宿及餐飲業。

11.台灣機械設備8月出口值29.67億美元，創單月新高。前八月出口215.23億美元，改寫同期新高。台灣機械工業公會秘書長許文通表示，預期今年出口值挑戰310～320億美元，將攀史上新高。

(時報資訊)