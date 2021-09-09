【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.746元兌一美元收市，貶值7.3分，成交值為9.98億美元。

2.集中市場08日融資減為2629.52億元，融券增為516931張。

3.集中市場08日自營商賣超70.41億元，投信賣超4.35億元，外資賣超10.72億元。

4.IC載板產業供不應求趨勢不變，加上傳統旺季到來，新品啟動拉貨有利於HDI需求升溫，帶動欣興8月營收再創歷史新高，8日欣興公布8月營收95.71億元、月增4.96％、年增27.99％，累計前八月營收達645.43億元、年增12.46％，續創歷年同期新高。

5.友達公布2021年8月自結合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，較去年同期增加34.9％。雖然8月、9月面板價格走跌，不過面板從去年6月起漲至今價格翻倍，目前價格仍處於高檔，預期面板廠今年仍可望繳出四個季度都獲利的表現。

6.15家上市櫃金控公司陸續公布8月自結數，由於全體稅後淨利前七個月已達3,999.32億元，創史上同期新高，也代表前八個月累計獲利確定可衝破4千億元，更不排除達4,500億元以上。

7.矽晶圓廠合晶受惠於8吋及6吋矽晶圓供不應求，現貨價及合約價下半年逐季調漲，8月合併營收8.80億元，為單月營收歷史次高。合晶龍潭廠及楊梅廠已滿載出貨，中國鄭州廠新增產能及上海合晶復工，上海晶盟12吋磊晶矽晶圓開始出貨，下半年營運將逐季走高。

8.受惠於高階伺服器、高階網通等產品出貨持續放量，金像電公布八月營收再創單月歷史新高，24.44億元、月增5.42％、年增11.27％，累計前八月營收達169.27億元、年增7.62％，續創歷年同期新高。

9.被動元件廠8月營收強弱分明，保護元件廠富致、電感廠臺慶科、鋁電廠立隆攜手創高，但或受到晶片短缺、或因大馬廠區停工影響，華新科、禾伸堂、凱美、信昌電、今展科同步月減，月減幅1.1～16.5％之間。

10.遊戲廠商鈊象公告8月自結獲利，營業淨利為5億元稅前淨利4.76億元，單月EPS為6.73元。累計今年前8個月營收達75.34億元，年增41.07％，寫歷年新高；前8月每股稅前盈餘為53.82元，也創歷年同期新高表現。

(時報資訊)