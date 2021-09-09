【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.9日隔夜美股收跌，道瓊與標普500已連3日走低。道瓊跌68.93點或0.2%，收35031.07點。那斯達克跌87.69點或0.57%，收15286.64點。標普500跌5.96點或0.13%，收4514.07點。

2.目標價遭下修，莫德納收跌3.1%。摩根士丹利下修其目標價為336美元，表示莫德納可能會有23%回檔空間。分析師表示，莫德納長期雖不看淡，但股價短期漲幅過大。以過去12個月來看，莫德納已飆升近6倍，但新冠疫苗同業嬌生與輝瑞的股價，才分別上漲15.8%與35.4%。

3.對抗Delta，拜登六管齊下。美國總統拜登預定9日發表白宮針對Delta變種病毒提出的新對策，內容涵蓋公部門及民間企業等六大面向，除了鼓勵地方政府運用聯邦經費延長發放失業補助之外，也可能透過其他管道強制接種疫苗。

4.美農糧出口亞洲，恐延宕一個月。颶風艾達肆虐墨西哥灣，破壞多個重要貨櫃碼頭，嚴重影響美國農糧出口。專家估計亞洲買家要面臨出貨被延誤至少一個月，從而刺激亞洲農糧價格上漲。

5.全球併購熱，前八月規模創高。全球企業掀起前所未見的併購熱潮，收購公司與空白支票企業也砸下數百億美元展開交易，這使今年前八個月的併購規模創下歷年同期新高，也為銀行帶來豐厚財源。

6.學者：加國央行明年升息至0.5％。加拿大央行8日舉行貨幣政策會議上，維持目前利率水準在0.25％不變。同時，路透在8月30日到9月3日間，針對34位經濟學家進行統計調查，全部預期央行在明年底前，把基準利率調升一碼至0.5％。

7.微軟併澳新創，強化影片編輯。隨著網路內容創作當道，影片編輯軟體也成為熱門收購標的。微軟7日宣布收購澳洲影片編輯軟體新創公司Clipchamp，微軟並未透露財務條款。

8.PayPal砸27億美元，收購日Paidy先買後付平台。美國線上支付巨擘PayPal同意以27億美元收購日本「先買後付」（buy now and pay later，BNPL）新創公司Paidy，顯示該公司看好這項疫情期間崛起的消費趨勢，試圖透過此樁併購案鞏固其在先買後付款市場的主導地位。

9.福特衝電動車，挖角蘋果車大將。隨著電動車已成為矽谷與底特律的兵家必爭之地，福特汽車延攬蘋果電動車計畫負責人、特斯拉Model 3的幕後推手菲爾德（Doug Field），擔任先進技術與嵌入式系統長，協助福特進一步將汽車軟體與硬體相整合。

10.美名媛金卡達夏，遭點名炒作加密貨幣。英國金融監管機關主管日前點名美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian）在Instagram（IG）的發文，認為她向粉絲宣傳「投機性」加密貨幣Ethereum Max，可能使人身陷風險。他也警告投資人如果買進，要有血本無歸的準備。

(時報資訊)