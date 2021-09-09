行政院規畫發放五倍振興券，今（9）日上午行政院長蘇貞昌將召開記者會宣布相關方案，預計將正式公布五倍券的樣張、兌領方式、使用時程等。預估五倍券紙本券預購時間落在9月底，10月首周，在國慶連假前即可同時領取與使用紙本、數位券。

《中時新聞網》特別整理五倍券相關登記、領券等最新資訊，讓您快速搞懂：

Q1：為何要發五倍券

A：

●今年疫情影響層面較廣，疫情趨緩後急需振興經濟

●政院稱去年推三倍券帶來千億元經濟效益，因此今年推五倍券

Q2：為何不發現金

A：

●政院稱發現金可能被「存起來」

●振興券有四效果：有期限、循環效果、加碼、全民參與式的經濟。是發現金所不及。

Q3：發行形式

A：分為紙本跟數位兩大類。

Q4：誰可以領

A：全民可免費領、領有永久居留證外國人也可免費領

Q5:發放時間／型式／使用期限

A：

●必須先預約。9月下旬開始預約（紙本券預訂、數位券綁定），估10月首周領取，使用日期截至2022年4月30日止

●為了要讓數位券更好用，所以也開放了「共同綁定」、「擴大支付工具」，包括可以綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票券

●商家可從10月15日起進行五倍券兌付。

Q6：面額規劃

A：

●一份紙本券有10張票券，面額共5000元

●包括：3張1000元、2張500元、5張200元，都有貨幣防偽功能

Q7：使用範圍

A：實體店家及攤商都能使用，但境外電商排除在外

Q8：登記方式／注意事項（分為紙本券和數位綁定）

A：

1.數位個人綁定：數位支付、業者網頁或APP；從2021年9月22日開始至2022年4月30日，跟使用期間一樣，一旦選定就不能更改

2.數位共同綁定：五倍券官方網站或超商Kiosk，插入健保卡進行身分認證資格檢核；從9月22日開始至10月1日為止，猶豫除錯期為10月2日至10月6日，目前啟用日還沒確定，但會跟紙本券一起啟用。

3.紙本預訂：五倍券官方網站或超商Kiosk，插入健保卡進行身分認證資格檢核

4.紙本預約：中華郵政預約網頁，輸入身分證字號及手機號碼，進行身分認證資格檢核

Q9：去哪裡領

A：

●紙本：郵局、超商（待公布詳情）

●數位：可以綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票券

Q10：數位綁定有什麼好康？

A：

●多家國銀正積極研擬方案。

●數位五倍券加碼優惠提案資格人，包括行動支付業者（電子支付業者、第三方支付業者、基層金融機構資訊系統委外共用中心）、信用卡含金融卡業務機構。

Q11：收到五倍券的店家如何兌領？

A：

1.有統一編號商家：指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構

2.無統一編號：

●夜市、攤販：委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費

●自營作業者：在職業工會加保者，至八大公股銀行兌領

Q11：能不能找零

A：原則上民眾不能硬性要求商家找零，但商家基於便利願找零，行政院予以尊重

Q12：各部會五倍券加碼

A：藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券、i原券、好食券、國旅券、地方創生券，合計超過1300萬份，可至共通平台參加抽籤，享更多優惠

(時報資訊)