【時報-台北電】台指期週三下跌164點至17260點。價差方面，台指期逆價差擴至-10.49點，電子期轉為逆價差-0.13點，金融期逆價差縮至-1.03點。現貨部分，三大法人賣超86.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少847口至-8395口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1383口至-14197口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加259口至-10113口。

週二市場把焦點轉移至Delta變種病毒的擔憂，道瓊、標普和費半三大指數收黑，那斯達克指數再創新高，道瓊下跌0.76%，標普500下跌0.34%，那指上漲0.07%，費半下跌0.33%。台股週三開低走低，獲利了結賣壓沉重，電子股成為殺盤重心，最低一度來到17167.08點，終場加權指數下跌0.91%，收17270.49點，權值股來看，台積電週三下跌0.64%，收619元，失守五日線，鴻海則下跌近1%，收107.5元，聯發科逆勢收紅，上漲1%，守900元大關，而資金流向方面，電子由於表現弱勢，成交比重下滑至58%，航運則回升至21%，整體來看，週三盤中傳出確診人數暴增的謠言，衝擊投資人信心，台股短線漲多壓力大，高檔獲利了結賣壓重，但美國科技股強勢架構維持，可留意大盤能否配合量能回升，及電子股是否成為下波台股的主流。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17800點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.18。VIX指數上漲0.35至19.38。整體選擇權籌碼面有利空方。(永豐期貨提供)

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