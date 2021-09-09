【時報-台北電】櫃買中心2021年09月08日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少8.99億元，成為666.27億元，融券餘額較前一日減少725張，成為112443張。(資料來源:櫃買中心)

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