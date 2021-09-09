美國有線電視新聞網（CNN）報導，在塔利班（Taliban）宣布成立全是男性的強硬看守政府後，一群阿富汗女性今天在喀布爾示威，遭到塔利班戰士以鞭子及棍棒攻擊。

CNN收到的影片及圖像顯示，這些示威女性高喊著「阿富汗婦女萬歲」。部分女性舉著寫有「沒有政府可以否認女性的存在」以及「我會一遍又一遍高唱自由」的標語牌。

除此之外，其他女性則舉著附有一名懷孕女警圖像的標語牌，這名女警數天前在阿富汗戈爾省（Ghor）遭到殺害。

一名參與今天示威的女性表示：「我們在此聚集，抗議（塔利班）最近宣告成立的政府，這個政府裡沒有女性代表。」

她指出，有幾名示威者遭到鞭打，塔利班要抗議者回家，要她們承認並接受他們創建的國家，但她們為何要接受這個不包容且未予權利的國家？

(時報資訊)