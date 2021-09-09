美國法官今天判處中國商人覃樹人（Shuren Qin）兩年徒刑。他先前承認自己為了中國軍方研究機構西北工業大學的利益，非法出口用於反潛作戰的美國海洋科技至中國。
波士頓聯邦地區法院法官卡斯伯（Denise Casper）判處覃樹人兩年徒刑。他承認非法將可以用來監聽水下聲音、被稱做「水中感音器」（hydrophone）的設備出口到中國。
檢方指出，覃樹人在2015至2016年期間，欺騙一家美國供應商，在沒有取得出口許可證的情況下，出口「水中感音器」給中國西北工業大學。
檢方原本尋求判處覃樹人7.5年徒刑，他也必須支付2萬美元罰金。他被捕後迄今已在獄中服刑3個月。
(時報資訊)
35031.07
-68.93(0.20%)
04:58
4514.07
-5.96(0.13%)
04:58
15286.64
-87.69(0.57%)
05:16
3377.68
-42.05(1.23%)
05:16
29948.90
-232.31(0.77%)
13:06
3118.19
-44.80(1.42%)
13:06
25822.84
-498.09(1.89%)
13:11
3675.11
-0.08(0.00%)
13:11
14575.68
-112.40(0.77%)
13:11
7095.53
-53.84(0.75%)
09/08
6668.89
-57.18(0.85%)
00:05
15610.28
-232.81(1.47%)
09/08