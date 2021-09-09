美國法官今天判處中國商人覃樹人（Shuren Qin）兩年徒刑。他先前承認自己為了中國軍方研究機構西北工業大學的利益，非法出口用於反潛作戰的美國海洋科技至中國。

波士頓聯邦地區法院法官卡斯伯（Denise Casper）判處覃樹人兩年徒刑。他承認非法將可以用來監聽水下聲音、被稱做「水中感音器」（hydrophone）的設備出口到中國。

檢方指出，覃樹人在2015至2016年期間，欺騙一家美國供應商，在沒有取得出口許可證的情況下，出口「水中感音器」給中國西北工業大學。

檢方原本尋求判處覃樹人7.5年徒刑，他也必須支付2萬美元罰金。他被捕後迄今已在獄中服刑3個月。

(時報資訊)