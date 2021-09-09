世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）7日表示，新冠病毒將不斷變種，變成與流感一樣，不太可能消失。

　萊恩說，新冠病毒會繼續存在，像流感病毒一樣演化，成為影響人類的一種病毒。他說：「有人說我們能夠消除新冠病毒，不，我們不會，非常、非常不可能。」世衛傳染病及流行病專家范克霍夫（Maria Van Kerkhove）承認，新冠爆發初期有機會遏制疫情，令這大流行病不必嚴重至此。

　美國過敏與感染疾病中心主管佛奇、美國藥廠莫德納行政總裁班塞爾早前指出，新冠肺炎疫苗未必確保病毒消失，世界可能要永遠與新冠病毒共存，就像流感一樣。

　根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至台灣時間8日上午8時，全球累計確診新冠病例2億2183萬例，累計死亡458.4萬例。WHO於7日發布報告，上周（8月30日至9月5日）全球新冠新增確診超過447萬例，除美洲地區新增病例數量增加，其他區域新增病例均出現下降。

　上周病例最多的5個國家分別是美國、印度、英國、伊朗和巴西，目前已有174個國家和地區出現Delta變種病毒感染者。美國總統拜登將在9日宣布一項六管齊下的抗疫戰略，以遏制Delta變種病毒和提升美國新冠疫苗接種速度。

(時報資訊)

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