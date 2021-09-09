日本執政自民黨將於本月29日舉行黨總裁選舉，獲得日本前首相安倍晉三力挺、現年60歲的前總務大臣高市早苗，8日正式宣布參選，如果挑戰成功，她將成為日本首位女首相。高市是繼2008年時任眾議員的小池百合子（現東京都知事）以來，再度有女性議員出馬角逐自民黨總裁。

高市早苗明確表示自己將延續安倍執政時推動的經濟政策。她提出日本經濟強韌化計畫，作為「早苗經濟學」3支箭，強調將致力於貨幣寬鬆、緊急時靈活的動用財政以及大膽的危機管理投資與成長投資。在8日的記者會上，高市早苗也就此前表態擔任首相、也會繼續參拜靖國神社一事稱，「如果受到批評，那麼令人遺憾。這是我的宗教信仰自由。」

在高市之前，僅64歲前政務調查會長岸田文雄表態參選。至於已確定參選意向的58歲行政改革擔當大臣河野太郎，正與關係密切的議員通過電話等方式協商，加緊為參選作準備。預料本周內將舉行參選記者會。高市參選後，自民黨總裁選舉可能出現她、河野以及岸田文雄3人相爭的局面。

被視為熱門人選之一的自民黨前幹事長石破茂，因在民調中落後河野太郎，要求他不要出馬參選、轉為支持河野太郎的呼聲正在增加，石破本人也曾暗示可能不參選，但目前狀況並不明朗。

日媒報導，前前總務大臣野田聖子也有意參選，正在努力尋找20名推薦人。在2020年的總裁選舉中，前防衛相稻田朋美（62歲）曾有意出馬，但未能獲得足夠推薦人。之後她表示，派系政治成為女性參加總裁選舉的門檻。《讀賣新聞》6日公布的民調顯示，日本民眾認為最適合當首相的人選，河野太郎以23％居第一，其次是石破茂21％、岸田文雄12％，高市早苗僅3％。

(時報資訊)