阿富汗塔利班7日宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國臨時政府，最高精神領袖艾昆薩達將以「埃米爾」，也就是最高領導人的身分領導國家。儘管塔利班曾表示希望組建一個具包容性的政府，但臨時內閣名單全是塔利班成員。其中內政部長哈卡尼還是美國通緝的恐怖分子，美國懸賞1000萬美元（約台幣2.77億元）要抓捕他。

成員多為對抗美軍要角

塔利班發言人穆賈希德在喀布爾舉行的記者會上，宣布成立臨時政府，並公布主要成員。臨時政府總理由已故塔利班領導人歐馬爾的親密戰友穆罕默德．哈桑．阿洪德擔任，原先被看好的巴拉達則位列兩位副總理之一，歐馬爾的兒子雅各布則擔任國防部長。

有媒體分析認為，總理哈桑．阿洪德似乎是一位折衷的人選。據稱，塔利班內部存在競爭，有些人反對建立「包容性」政府，尤其不願將前政府官員納入。他們宣稱，別的國家都自行其是，塔利班又何必理會外界的看法？此外，女性在塔利班統治下從來不受重視，新政府已不見婦女事務部蹤影。

臨時政府要職幾乎全是過去20年間領導塔利班對抗美軍和政府軍的要角。其中內政部長是被美國聯邦調查局（FBI）懸賞通緝的「哈卡尼網路」激進組織領袖哈卡尼（Sirajuddin Haqqani），這個組織的豐功偉業包括阿富汗20年戰爭中最血腥的一些攻擊事件，如2011年9月的喀布爾美國大使館及北約基地恐攻事件，以及2017年造成150多人喪命的喀布爾卡車炸彈爆炸案。

陸贈價值2億人民幣糧食

美國並未將塔利班列為恐怖組織，但卻認定「哈卡尼網路」是外國恐怖組織。哈卡尼的叔叔哈利勒‧哈卡尼（Khalil Haqqani）被任命為難民事務部長，由於他和「基地」恐怖組織關係深厚，也被美國懸賞500萬美元（近1.4億台幣）。

另外，有4名出任臨時政府要職的官員，曾被美國羈押在古巴關達那摩灣監獄，2014年以換俘的名義獲釋。

對於塔利班成立新的臨時政府，美國白宮新聞祕書莎琪表示：「我們不急於承認，這將取決於塔利班採取什麼行動。…全世界都將關注他們是否允許美國公民離開，是否允許個人自願離開，以及他們如何對待全國各地的婦女和女孩。」

中俄兩國均未表態是否承認塔利班臨時政府。中國外交部8日表示，中國「重視」塔利班成立臨時政府，認為是阿富汗恢復國內秩序與戰後重建的必要一步。

中國外長王毅參加阿富汗鄰國外長視訊會議時則宣布，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。

俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫曾經表示，俄方想知道，塔利班的許諾是否將變成現實。

聯合國表明不參與承認政府的行為，「這是成員國的事，不是我們的事。…從我們的立場來看，只有通過談判和包容性的解決方案，才能為阿富汗帶來持久的和平。」

(時報資訊)