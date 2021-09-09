工商協進會理事長林伯豐表示，9月底會與在台美國商會會談，除了台美貿易暨投資架構協定（TIFA）繼續推動交流，希望藉由美國商會能夠促成雙邊貿易協定（BTA），讓美國政府正視台灣投資。行政院政務委員鄧振中表示，台灣的目標很清楚，就是要與美國簽訂自由貿易協定，以過往的經歷來說，兩國要簽定自由貿易協定雖難，但政府會務實的一步一步走，繼續努力。

工商協進會昨日舉行理監事會議，並且邀請鄧振中針對「台美經貿合作與TIFA」進行演講。林伯豐提及將於月底前與美國商會進行會談，美國是台灣重要的出口對象，政府與美國溝通，企業都是支持的，尤其是BTA、解決企業投資美國等稅務問題，且省去企業藉由第三國家投資美國，才能享受到稅務優惠等麻煩程序，才是重中之重。

鄧振中提到，美國總統拜登上任之後就提出重要的行政命令，要完成供應鏈百日報告，其中將台灣納入合作名單，尤其是半導體、醫療器材等，將透過TIFA架構推動雙方成為供應鏈韌性夥伴。

鄧振中表示，台灣的目標很清楚，就是要與美國簽訂自由貿易協定，以過往的經歷來說，兩國要簽定自由貿易協定雖難，但政府務實地努力推動。

自由貿易協定具有法律基礎與拘束力，簽訂後，雙方溝通也會更緊密、國人與企業投資也更為安心。鄧振中提到，自由貿易協定要談的項目很多，包含通關、查廠、智慧財產權、半導體合作，甚至是減碳等。

至於，企業最關心的稅務問題，鄧振中表示，稅務協定需要雙邊簽訂條約，涉及美國國會、財政部和國務院3個單位，具有法律效應，非一般行性協定，目前雖尚未洽談，但是政府非常關心，一旦啟動就會有希望。

(時報資訊)