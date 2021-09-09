因應集團業務發展，台開宣布經董事會改選通過，由董事邱于芸擔任新董事長兼總經理，原任董事長邱復生將出任台開集團總裁。邱于芸表示，未來希望進一步將其擅長的創意經濟導入台開，而集團坐擁的大批土地資源，將扮演航空母艦的角色，帶領新創事業向前邁進。

邱復生下私透露，早在過去就想進行傳承，如今時代在變，公司也正進入轉型階段，現在交棒正是時候。他表示，邱于芸從英國回來後，在台灣社會學習、公部門歷練外，也在台開任職數年，如今可以發揮她在創意上的長才，帶領台開前行。

邱于芸則指出，「邱總裁將會是公司創意來源，如同電影，他發想劇本，我去拍攝推動上映。」記者會中，她打趣說，不願被外界形容為台開公主接班，並開玩笑指出，從海外學成歸國，我應是女王。其實台灣女力早已崛起！

惟邱于芸不諱言，未來將面臨不少挑戰。她指出，自新冠疫情以來，集團的花蓮新天堂樂園和金門風獅爺購物中心，因國內外旅客大量減少，持續受大環境衝擊，嚴重影響園區營運收益及整體運作。

另台開轉民營化時，受政府委託開發的產業園區及公共工程的開發資金，皆是自行籌措支應，為政府代墊額高達62.53億元，近期卻遭台中市政府以尚未確定的債權向法院聲請假扣押，其它地方政府則以行政技術、訴訟途徑，拒絕台開土地出售，造成閒置未售工業區土地面積約86,000坪，總金額超過90億元，難以回收開發成本。這些因素導致台開與銀行間往來關係緊繃，並自行承擔鉅額借貸資金包袱，影響台開現金流甚鉅。

對於前述營運難題，邱于芸提出短中長期因應之道，短期將積極與銀行溝通，擴大營收，落實開源節流，且日前在股東會已通過私募案，可望引進更多資金，解決金流問題；中、長期將攜手營建、飯店等策略聯盟。她認為，除處理各地方政府所積欠的開發資金歸墊外，更要積極掌握海外台商回台建廠、投資增多，急需用地的契機，善用台開結合科技與文創土地開發經驗，活化手上珍貴的土地資源。

(時報資訊)

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