新北市爆發幼兒園群聚感染事件，但行政院推動振興方案時程不受影響，據了解，今（9）日上午將召開記者會說明此次振興方案，屆時五倍券的兌領與使用時間、樣張等，將一併公布。

經濟部表示，因為新北目前僅禁餐飲內用一周，所以還有時間觀察，發券仍照既定9月22日數位綁定、紙本預約，10月初發券使用的時程。

至於去年被排除三倍券用的電商平台，王美花說，有在思考疫情後有無機會讓電商也可納入。目前有大型電商提出方案，如在首頁呈現振興五倍券專區，把小農、中小企業、餐飲等放入，給他們一些手續費優惠。這樣就可以達到既協助小企業，又可以方便購買的雙贏目的。

經濟部表示，也就是電商平台要視有無提出幫助小企業的專區或優惠，如有報准後，就可以列入五倍券使用，但是境外電商仍不被允許。

惟疫情再現新破口，振興五倍券是否該改為現金匯款發放？國民黨立法院黨團總召費鴻泰昨表示，五倍券儼然成為「蘇券」，專門替行政院長蘇貞昌擦脂抹粉，但無論是紓困還是振興，發放「蘇券」是毫無道理；如今隨著疫情破口再現，民眾應盡量避免群聚接觸，而幼兒園事件讓大家更為警惕接觸性傳染的風險，為了國人的健康與生命，國民黨團呼籲政府收回五倍券，改為匯款發現金。

對此，行政院官員回應，目前並沒有發現金的打算，振興措施仍採五倍券方式。

此外，外界關切的八大行業補助部分，經濟部規畫動用紓困4.0剩餘預算繼續在9、10月補貼，王美花說，剩餘款多少還在審查當中，目前大概掌握有6000家左右、3萬人，補助金額最近會確認。

經濟部說，八大行業會採「一次性補助」，等每個人頭補助金額定了後，會以此計算2個月總額，一次性的匯到雇主、員工帳戶中。

行政院預計10月發放五倍券，使用至明年4月30日。然而，隨疫情再起，鼓勵民眾集中在特定期間群聚消費的振興券已引起爭議。

(時報資訊)