聯亞生技董事長王長怡，近日接受本報專訪時表示，雖然未能取得我國新冠疫苗緊急使用授權（EUA），仍不後悔返台加入新冠疫苗研發行列，因為對她來說，這不但是一趟「身段柔軟、能屈能伸」的學習，還讓她對人生看得更開，將來若取得EUA，打算捐出疫苗獲利，創立科學教育文化基金，持續為台灣生技厚植實力。

今年70歲的王長怡，從0開始創立聯亞生技，儘管聯亞疫苗在8月16日被宣布無法取得EUA，她表示，不後悔投入新冠疫苗研發，「我在台灣投資蛋白質產業23年，若這次疫情不讓它發揮，不但對不起投資人，也對不起我的員工，更對不起我自己。」

從丙組狀元，到亞洲第一位進入洛克菲勒大學的女性，王長怡無庸置疑是台灣之光，不過一談起台灣她就流眼淚。

王長怡說，「我們國家購買疫苗處處碰壁，還要人家送，一個國家送2萬劑就要謝謝，還有國家是把快過期的送來，我聽了覺得很難過。」

王長怡指出，聯亞生技在台灣一年能生產1億劑，「這就像家裡有個大廚房，你有需要我就給你」，無奈想為台灣做點事不但處處碰壁，還遭受許多指控。

返台投入疫苗研發，王長怡透露，這一路走來遇到許多讓人感到困惑的事情，可說是不敢想像的，例如她這輩子從沒學習過何謂「身段柔軟、能屈能伸」，是她經過這次審查，學到最寶貴的一課。

不過王長怡還是相當期盼聯亞的EUA審查能重啟，並用第三劑數據來比對，「還有許多國家在等我們的疫苗，東南亞、印度現在都是生靈塗炭。」

她也說，若未來能取得EUA，將捐出疫苗獲利，建立科學教育文化基金，盼把錢捐給更多願意做事的人，為台灣培養下一代生技人才。

(時報資訊)

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