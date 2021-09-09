聯亞生技董事長王長怡。（本報資料照片） 聯亞疫苗日前公布第3劑疫苗的中和抗體力價，GMT值從原先的102飆到4018，一口氣翻轉37倍，顯示T細胞記憶能力優秀。聯亞生技董事長王長怡接受本報專訪時提出，審查疫苗應加入T細胞記憶評估，透過打第3劑的方式進行免疫橋接，是另一種思考模式，不僅能讓台灣更容易取得疫苗，還有助於防範Delta病毒。

聯亞生技日前召回50名一期臨床受試者進行第3劑的延伸性試驗，王長怡原先估算打完第3劑後的中和抗體力價GMT值僅1000多，沒想到最後竟飆破4000，讓她大感意外，「總算一吐未能通過緊急使用授權（EUA）的怨氣」。

王長怡指出，根據目前WHO公開的第3劑數據，聯亞測得的中和抗體力價4018，不但高於BNT的2119，也遠高於高端的1416，若計算中和抗體增加倍率，聯亞的第3劑與第2劑相比為37.2倍、BNT是4.3倍、高端僅有1.7倍。

王長怡表示，聯亞第3劑的成果，代表T細胞與B細胞的免疫記憶反應良好，「前副總統陳建仁近日看完聯亞疫苗的數據，相當認同疫苗的設計理念，還指出將來可應用在HIV領域」，她也強調，世界都公認，免疫記憶是疫苗的最重要標準，期盼食藥署能盡快核准臨床試驗計畫變更，讓所有二期臨床試驗受試者接種第三劑，提升保護力。

對於我國將中和抗體力價視為疫苗審查的唯一標準，王長怡認為，從自己過去生產口蹄疫疫苗的經驗，只要中和抗體數值能達到8、16、32就夠用，流感疫苗也是，不一定要追隨mRNA疫苗的高力價，建議食藥署能用聯亞疫苗的第三劑成果，評估其免疫記憶效果。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉也向食藥署提出疑問，現在是否有足夠證據淘汰聯亞？如果今天將聯亞淘汰是因它不安全，那是否有證據？若是因聯亞不夠好，但三期臨床都還沒做完的產品，要如何舉證？這些問題都值得食藥署深思。

(時報資訊)

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