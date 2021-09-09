提升競爭力，額外加碼撥回。國泰人壽8日宣布，推出市場上首張「雙撥回」且附身故保本機制的投資型保單，訴求基金淨值達一定條件時，月月撥回現金年化率為3.8％，但每月再依單位數額外撥給年化0.48％的單位數，以補償保戶因為擔心保本費用扣到單位數的「焦慮感」。

國壽指出，安排退休現金流，同時兼顧資產傳承的月撥回且保本型投資型保單，在市場掀起投保新潮流，2019年到2020年這款保單的銷售量從110億元飆升到620億元。但因保險局2021年3月祭出新規範，即附保證投資型保單最多只能身故保本，不能再額外增加保本率。

目前市場上現售一倍身故保本投資型保單，國壽有兩張，富邦人壽及安聯人壽各有一張，另外第一金人壽、中國人壽近期亦有獲金管會核准新保單，但尚未推出，三商美邦人壽則可能推出改款保本型保單。

富邦人壽月撥回且附保本機制的保單「富利人生」，年化撥回率4～5.2％，安聯人壽同款保單「智聯人生110」，年化撥回率4.2～5％，兩張保單都是改款後的「熱銷」保單，7月各自賣逾15億元，而國壽原本用來迎戰的是「真飛揚人生」，年化撥回率3.8～5％，不在暢銷保單之列。

所以國壽再加碼推出「鑫飛揚」，這是今年4月才獲金管會核准，加上單位撥回年化0.48％，讓撥回率有拉高的意味。

國壽分析，過往會投保附保證機制投資型保單的保戶，最多是50～60歲者，約占三至四成，其次才是30～40歲及60～70歲，等於中高齡以上保戶會想要安排退休生活的現金流量，又擔心提早離世後，資產未能全數傳承給子女，所以想要身故保本。

鑫飛揚的基金淨值在8美元不到10.25美元之間時，年化撥回率是3.8％，每月依單位數額外撥回現金年化率約0.48％，若是59歲以下女性或49歲以下男性投保，額外撥回率會大於保本費用，即不會因為保本多扣到基金單位數，有「補償」意味，希望拉高保戶的投保意願。

這波資本市場大多頭，基金淨值若高於10.25美元時，年化撥回率將拉高到5％。

(時報資訊)