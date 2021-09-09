新冠肺炎爆發後，全球股市歷經修正後快速反彈，多頭行情至今累積不小漲幅。在經濟復甦可望持續的前提下，股市雖有不小漲幅，但法人仍看多風險性資產，建議投資人布局全球從三面向以掌握這波景氣多頭行情。

安聯投信表示，投資人可掌握以下的三個面向來布局。首先，從趨勢面來看，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，不過景氣擴張趨勢未變，從趨勢角度來看，成長動能依然強勁。

其次，從體質面，以全球最大經濟體美國為例，包括美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。第三，就需求面而言，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，可看出經濟擴張動能延續的跡象；此外通膨壓力亦可望趨緩。

國泰投顧也建議投資可以從三面向布局─包括「投資趨勢、買低檔、找具利基」產業。

國泰投顧說，新冠肺炎疫情影響下，加速了居家辦公、串流影音、電商等趨勢，這股趨勢的背後，雲端扮演著關鍵性的角色。在萬物皆連上雲的時代，雲端服務成為一門好生意。

截至第二季為止，全球雲端服務支出來到470億美元，年增率達37％，因此，在眾多業者積極朝數位化轉型的帶動下，提供雲端服務的科技大廠將受惠此一長線題材。所以，能提供雲端服務的科技大廠將受惠，因此，能提供雲端服務的廠商即是。

國泰投顧認為「民生及醫療產業」評價面來到相對低點。今年以來各項原物料價格大幅上揚，近期企業公布財報時，紛紛對通膨議題表達憂心，受通膨壓力及經濟重啟、資金轉向景氣循環類股，有穩定需求為後盾的民生必需品及醫療保健產業，評價面來到歷史相對低點。

(時報資訊)