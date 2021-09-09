Jackson Hole全球央行年會結束，全球股市可望持穩向上。根據投信統計過去歷史資料顯示，近15年歷次Jackson Hole會議後全球主要股市平均表現，在會議後一個月來說幾乎都呈現正報酬，以前五名來看，表現最佳為印度3.83％，其次依序為韓國3.62％、越南2.7％、台灣2.57％、巴西2.22％。

再以後三個月來看，印度仍是表現最佳的股市，平均漲幅高達4.4％，上海綜合、巴西、深圳綜合也有3％以上表現，整體來看，新興亞股表現相對出色，特別是印度、韓國、越南、台灣；這些相關區域基金的投資契機，投資人可多留意。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，外資連番加碼印股，今年來累計買超規模仍為新興股市中最高，內資今年來也是買超印度股市，今年內、外資同步買超印股，顯示國內外投資人對印股相對樂觀，資金進駐下有利於後續表現。

今年來印股也不斷頻創新高，累積漲幅已達17.19％，已超過過去三年的年度漲幅，印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度企業第二季財報如預期亮眼，受惠於去年低基期，營收年成長四成，獲利倍增。由於企業獲利展望持穩，分析師對印度未來兩年高雙位數成長預期不變，將印度今年企業獲利成長率由25％上修至26％，明年成長率由18％上修至21％。

近12個月券商對印度股市升評數遠遠大於降評數，外資2021年累計買超印股達73億美元，印度仍為全球新興市場共同基金傾向超額配置的市場第一名。

安本標準投信投資長彭炫通表示，印度盧比目前的價位已相當誘人。印度政府在病例激增之際採取良好的因應措施，以及大舉提升疫苗接種目標，這都可望在近期內成為穩定該貨幣的助力。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，隨著市場對聯準會的提早退場逐漸做好準備，所以即使美國十年期公債殖利率在上週攀升到1.31％，但美股仍以大漲作收，可見在美國啟動利率正常化的同時，反而是風險性資產走多的開始。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股雖短期震盪劇烈，但全球經濟復甦及資金寬鬆行情延續仍為多頭兩大支柱，加上電子新品推出，汽車產業組裝能量提升等，預估整體基本面仍是持續往上，建議可擇機偏多布局。

(時報資訊)