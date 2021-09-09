近期除了美股持續創新高，歐洲股市也開始吸引國際資金流入，法人表示，政策面有利歐洲股市，加上歐洲企業盈餘成長率或未來預估表現亮眼，即使近期回流歐股，但明顯少於近三年國際資金流出歐股資金，因此，未來仍有相當大的資金回補空間。

根據晨星資料，前八月基金績效，各天期排名在同類型前25％且今年以來的報酬率達20％以上的基金中，除了台股基金，也出現一些歐洲股票基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，歐洲的景氣復甦雖然晚於美國，但恢復的趨勢穩步向上，即使6月受到Delta病毒影響，但卻未看到景氣好轉指標有所回落，若後續能走出疫情影響，景氣狀況在民眾儲蓄高及消費旺季下仍較樂觀。此外，歐洲央行仍然釋出將持續採貨幣寬鬆政策，有利歐洲經濟及歐洲股市的表現。

安聯投信表示，歐洲經濟成長動能有望在歐洲央行目前並沒有在縮減提振經濟的措施，以及第一批復甦基金可能在下半年投入使用等挹注下，持續向上。

依基本面來看，歐洲主要國家疫苗接種率已達50％，即便變種病毒造成近期確診數回升，重症及死亡案例數仍控制良好，預計歐元區各國依然會按時程陸續解封，製造業保持強勁，服務業逐步回歸，企業獲利2021年EPS預估成長有望47.1％。

安聯歐洲成長精選基金經理團隊表示，隨著儲蓄被釋放及消費反彈，歐洲央行預估歐元區今明兩年經濟增速分別為4.6％及4.7％，且歐洲央行容忍通膨暫時超過2％，可望降低提前緊縮的壓力，目前看好的標的則是以循環股為主，因循環股受到政策面及基本面利多的支撐。

歐洲的經濟發展已展開新的面貌，預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，現今建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，可掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。

(時報資訊)