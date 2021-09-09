過去金融、傳產類股給投資人的印象總是股價難以有好表現，但今年台股衝向一萬八千點的過程中，金融、傳產類股從二線躍為主流，航運類股成交量甚至超越電子類股。隨著資金偏好移轉，金融、傳產類股配置不可或缺，兆豐投信將募集「兆豐台灣金傳精選股息基金」，提供投資人參與台灣股市不同選擇。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，今年金融、傳產類股搭上主流地位的主要原因為產業秩序調整，包括航運、鋼鐵等原物料產業在歷經產過剩階段及因應碳中和的減碳趨勢而減產，使產業秩序回復至健康水準，加上經濟逐漸解封讓需求急速上升，報價也水漲船高，因此，即使因需求緩解使超漲之價格回跌，預估供給端的產能控制將有助價格維持穩定。

台股上漲過程中仍有不少類股表現優於電子股，在股市不確定因素提高時，金融、傳產類股亦能扮演抗跌英雄，例如2018年中美貿易戰開打造成台股跌破萬點大關，但金融類股幾乎維持平盤水準。

今年下半年將面臨縮減QE議題，回顧2013年初，美國聯準會（Fed）官員談話及會議紀錄開始提及縮減量化寬鬆，年底宣布減少購買100億美元，該年金融類股上漲25.18％表現最為優異，傳產類股漲幅14.25％亦優於電子類股的6.7％，今年是否再度重演歷史，仍可期待。

目前市面台股基金多以科技類股為主，兆豐投信將於9月13日募集兆豐台灣金傳精選股息基金，主要配置在金融、傳產類股中具備領先地位及獲利穩健、能夠穩定發放股利的標的，提供參與台灣股市的投資人不同選擇。

(時報資訊)