全球面臨變種病毒威脅下，目前整體投資市場在景氣復甦下持續受到升息進程與疫情變化牽動緊張情緒。

不過，IMF等國際機構多對今年全球經濟成長率預測維持上修，台股位居國際產業供應鏈關鍵地位，也具備高殖利率兩大優勢，投信法人建議以具主動選股特色的台股基金掌握全球景氣復甦下的投資契機。

根據IMF（國際貨幣基金）、OECD（經濟合作暨發展組織）、UN（聯合國）、WB（世界銀行）等機構資料，對今年全球經濟成長率最新預測多保持上修，平均大約有5％以上水準，但對明年預測則略為趨緩至約4％的水準，顯示景氣循環正在換檔到溫和成長，讓市場有可能高檔震盪。

回顧台股8月歷經國內外利空測試，加權指數高低點差距達1,395點，市場震盪劇烈可見一斑。所幸台灣在成功防疫基礎上，加上出口暢旺、振興政策加碼，但指數高檔震盪階段，個股表現空間不同，需仰賴專業操作團隊主動汰弱留強。

在全球經濟全面復甦之前，元大投信台股基金團隊建議以不同風格的「元大五小福」台股系列基金做中長期布局，迎接全球經濟全面正常化的投資契機。

根據投信投顧公會7月資料，台股主被動基金規模今年以來大增逾2千億元達8,401.3億元，其中又以元大投信台股基金規模4,118億元，市占率逼近五成居冠。元大投信台股基金團隊建議透過多檔各具特色的台股基金掌握多元產業的成長，透過專業經理人針對各產業擇優布局，穩健地掌握景氣復甦過程中的投資機會。

元大投信台股基金除了旗艦基金─鎖定高股息優質龍頭企業的元大台灣高股息優質龍頭基金外，可以考慮的還包含訴求科技為主輔以傳產類股，緊追產業輪動的元大卓越基金，另外也有偏重中大型科技股的元大高科技基金，以及嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主企業的元大經貿基金。

法人多預期台股接下來將由電子將扮演此波反彈走勢延續的關鍵角色，部分傳產股則因旺季效應也可望有所表現。元大2001基金主打挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股，以及元大多福基金精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，都可幫投資人不漏接台股投資機會。

(時報資訊)