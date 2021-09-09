隨Delta病毒快速蔓延，市場憂心全球經濟復甦節奏將落拍，資金湧向保守型資產，美國公債殖利率維持低檔，意味市場風險偏好仍保守。不過，法人觀察，近一年境外全球股票型基金表現相當好，排名第一的瑞萬通博能源革命基金近一年飆逾60％，而排名第二的法盛漢瑞斯全球股票基金也漲逾45％。

法盛漢瑞斯全球股票基金經理人大衛．赫羅指出，債券殖利率下降僅「市場雜訊」，全球經濟仍走在復甦正途，且價值股估值仍低，隨全球經濟增溫、企業盈餘回升，景氣敏感之價值股將持續受惠，看好歐洲金融業前景。

大衛．赫羅指出，以供應鏈運輸雍塞為例，強調經濟重啟氣勢未減。目前全球經濟為逐步解封，並非一次性重啟，但塞港等事件已處處可見，證明市場存在強烈需求，隨著全球經濟復甦繼續推進，與景氣敏感度高的工業、金融、原物料等價值股仍具成長空間。

過去幾月價值股與成長股間的差距略為縮小，但這只是價值復甦的開端，以棒球來說，現在價值股的反撲僅進行到第二、三局；隨著疫情終有一天會結束，市場將開始思考後疫情時代的經濟影響，利率將走高，價值投資會受到更多重視。

企業價值取決於現時財務體質以及未來現金流，這是基本價值的定義，但過去十年市場只想搶進飆股，而不依未來現金流評量企業價值，導致價值股出現「失落的十年」，並以特斯拉與戴姆勒兩車廠間的市值差距，作為成長股與價值股估值兩極化例子。

(時報資訊)