隨全球政府及投資人對於環境、氣候、減碳等議題的重視，電動車相關投資已成為現下不能或缺的投資主題，而各家投信也陸續推出與電動車相關的商品，日盛投信與合庫投信早於2018及2019年推出相關基金，今年陸續推出的包括國泰投信、富邦投信及中國信託投信，則是以ETF為主，截至8月23日，已吸引超過255億元的資金。其中，主動式操作與被動式操作各有其優勢。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，歐盟宣布從2035年開始，在歐盟地區只能銷售零排放的汽車。美國總統拜登日前也宣布修改2026年燃油效率標準，承諾2030年之前電動車占美國汽車總銷量的比重將達到40～50％，也就是說，屆時僅有電動車與燃料電池車才能夠在這市場上生存，這對於電動車產業將是一大利多。

張仲平強調，在各國政府的推動之下，高盛證券預估2030年全球電動車銷售量將從原本的2,600萬輛提升至3,200萬輛，2040年銷售量將從先前預測的6,200萬輛提升至7,400萬輛。此外，美銀也上修全球涵蓋純電動車和油電混合車之電動車滲透率展望，預估2025年滲透率將達23％、2030年提升至40％、2040年達67％，成長力道不容小覷。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，全球減碳浪潮高漲，電動車在綠電產業中扮演舉足輕重之要角，歐美政府已明訂禁售燃油車時程後，全球超過20個國家訂定汽車電器化或燃油車禁售令，目標時程落在2025～2050年之間，其中又以歐洲國家最為積極；歐盟更宣布，擬推動對抗氣候變遷的大規模計畫，此舉可望讓電動車產業將順勢崛起。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，投資人應該關注利率水準長期偏低的事實，及今年全球景氣復甦訊號明確，將形成一推一拉的力量，促使資金流向投資效率較好的股票、債券資產。因此，建議投資人以定期定額，搭配逢低單筆加碼方式布局。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

(時報資訊)