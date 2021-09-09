電動車改變汽車供應鏈樣貌，全球近期接連爆出「車用晶片荒」及「電池荒」，歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體執行長2021年7月底更直指，這波車用晶片荒至少會持續到2023年。法人指出，除了車用晶片鬧荒外，動力電池是驅動電動車的心臟，隨電動車需求強烈，上游供應鏈已接連傳出鋰電池、新能源等電池荒，近來電動車大廠無不積極搶貨單，投資人可用電動車ETF掌握這波趨勢。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉指出，受疫情衝擊，半導體產業缺工缺料情形嚴峻，但市場對電動車的需求卻絲毫未減，不僅去年銷量逆勢年增長逾40％，今年上半年銷售量更出現爆炸性增長160％，需求增幅超出預期，反映出美歐各國政府政策扶植已開始發酵，更預示電動車長線10～20年將迎來的百兆商機已悄然進行。

根據產業趨勢與經濟研究中心（IEK）預估，明年全球電動車對電池需求達480千兆瓦（GWh），這樣的需求量將逐年擴增，預估未來十年電池需求量，將從2020年不到200GWh飆漲至3,000GWh，增幅逾15倍。

游凱卉表示，去年年全球車用半導體總產值逾370億美元，其中，車用半導體大廠英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicro）即握有全球近三成市場大餅，至於電池產業中，當前LG化學、三星SDI、Panasonic及比亞迪，其合計已拿下全球電動車電池高達六成市占率，預料在市場大者恆大下，這些產業龍頭指標廠料可率先受惠且受惠甚深。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，能源消耗占全球溫室氣體排放的七成以上，能源消耗又以電力、交通相關的排放為大宗；對於前者，企業可透過購買再生能源憑證、或直接採用再生能源等，達成碳中和目標；對於後者，電動車成為最佳替代方案。也就是說，綠能、電動車為全球淨零之戰的主要賽道。

張士琳表示，2021年上半年汽車產業由於車用晶片短缺，廠商將生產資源配置於特定車款，尤其優先生產電動車，刺激電動車銷售揚升，目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解，被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售， 加上第四季為汽車產業旺季，全球電動車預料於2021年、2022年將分別成長78％、47％，台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。

(時報資訊)