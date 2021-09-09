USB控制IC業者威鋒電子（6756）受惠遠距商機爆發，USB控制IC及Type-C訂單持續挹注下，8月營收首度突破3億元門檻，月增7.8％、年增91.32％，締造歷史新高；累計今年以來營收達21.15億元，較去年同期成長69.31％。

威鋒電子因切入全球前五大非蘋筆電品牌供應鏈，以及成功轉嫁上游漲價成本，自去年下半年以來營運持續走強，今年更在客戶積極拉貨下，訂單能見度已達年底，同時伴隨蘋果導入USB4.0後，英特爾與超微也將在年底前推出的新平台全面導入USB4.0技術，將進一步加速推升高速傳輸的普及化，助於威鋒下半年營運逐季走高。

今年上半年威鋒電子業績就已繳出亮眼佳績，不僅營收較去年同期成長64.45％，毛利率更上升2.42個百分點至52.34％，稅後盈餘與每股盈餘分別繳出3.93億元、5.82元，雙雙創掛牌後新高。

法人認為，Delta變種病毒全球肆虐，遠距辦公需求維持高檔，以及Window 11預計10月上市、新生開課等，有機會迎來新一波換機潮，預料下半年整體市場依舊值得期待。

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(時報資訊)

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