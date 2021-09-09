受惠5G手機、NB、HPC及車用晶片需求強勁，晶圓代工業者步入下半年旺季，在漲價效益及產品組合有利下，產能利用率維持滿載，預料將進一步推升毛利率表現，台積電（2330）8日不受大盤重挫百點影響，股價僅小幅修正0.64％，收在619元，土洋法人同步加碼。

由於晶圓代工產能持續供不應求，今年以來陸續調漲代工價格，成熟製程漲幅約在兩成左右，台積電也宣布調漲代工價格，法人看好，受惠代工價格調漲，明年毛利率有望維持在50％以上水準。

市場預估，隨著美系大客戶放量生產，台積電8、9月營收有機會回升，平均單月營收將達1,435億元，且因晶圓代工訂單能見度高，預料財測目標可望順利達成，第三季各產品線皆呈現成長，高速運算（HPC）、智慧型手機和車用等需求樂觀。

此外，台積電今年成長動能將來自5G、HPC拉貨動能增加，以及7/5nm製程營收貢獻上揚。其中，HPC和車用成長率將高於公司平均成長率，智慧型手機和物聯網應用則接近公司的成長率，在整體市況供不應求趨勢延續之下，預料晶圓代工報價將具向上動力。

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(時報資訊)

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