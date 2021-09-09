因Delta變種病毒已確定進入社區，台股8日引發恐慌性賣壓，終場季線又失守，盤面上抗跌股有外資買超的氣動元件大廠亞德客-KY（1590）、連接器廠嘉澤（3533）等，支撐利多為營收題材，嘉澤8月營收寫下新高。

亞德客-KY 8日上漲14元，漲幅1.59％，收在896元，外資8日買超225張，為連二日買超，投信小買44張；嘉澤8日上漲14元，漲幅2.61％，收在550元。外資8日買超316張，終止連20日賣超，由空轉多態勢明顯。

不過外資8日看好亞德客未來營運將隨著大陸控制好疫情，物流影響問題可望在9月緩解。

亞德客股價因市場對大陸經濟的擔憂，已經回跌至年線以下，修正幅度頗大，外資認為亞德客訂單仍沒受影響，在新的基礎設施和電動車需求支持下，亞德客的營運上升周期將維持到2022年上半年。

在嘉澤部分，受惠伺服器需求持續成長，傳統旺季來臨且Whitley滲透率逐季提升等利多，嘉澤8月合併營收為19.34億元，年增20.55％，月增10.46％，單月營收創下歷史新高，累計前八月合併營收為132.75億元，年增22.94％。

今年下半年Intel 10奈米Desktop Socket迎來大幅度升級，Server Eagle Stream平台預計2022～2023年問世，法人持續看好嘉澤2022年後進入高速成長期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意