大盤大跌158點，失守季線，但電動車屬長線投資題材，貿聯-KY（3665）、美琪瑪（4721）8日仍獲買盤力挺，以致於股價分別逆勢上揚2.35％、2.13％，收在239.5元、120元。

觀察三大法人動向，貿聯-KY獲外資買超793張，投信買超71張，自營商買超9張，合計買超873張。美琪瑪部分，外資賣超571張，投信無著墨，自營商買超133張，合計賣超438張。

法人分析，貿聯-KY股價近期較無表現，推測與市場擔憂缺料，導致營收不如預期的風險有關。然而，公司中長期營運及股價，可正面看待，主要原因是公司持續改善產品組合，即提升電動車、儲能、數據中心以及半導體設備比重，降低來自筆電相關營收，提升訂單穩定度及毛利率。貿聯-KY第二季EPS 4.13元，上半年EPS 6.48元，8月營收24.78億元，月增7.9％、年增23.6％，表現優於市場預期。

法人指出，貿聯-KY電動車業務，隨著主要客戶於中國廠擴大產能、新款豪華車也即將量產交付至全球，美系新創車廠量產時程推遲至第三、第四季間，公司對下半年車用需求保持樂觀。

在美琪瑪部分，今年氧化觸媒與電池材料出貨均呈現成長，加上6月以後金屬如鈷、鎳價格均較去年同期顯著成長，法人預期在金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注下，美琪瑪8月營收有望持續成長。

在毛利率表現上，美琪瑪替觸媒及電池材料客戶取回廢料進行金屬回收，將有助於美琪瑪第三季毛利率持穩在高檔。

美琪瑪公告7月自結獲利表現，單月稅後盈餘2,900萬元、年增190％，EPS 0.39元，除出貨量增加外，公司提高回收金屬原料量，降低採購成本，是獲利另一成長主因。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意