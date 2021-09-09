本土疫情再亮紅燈，台股連三個交易日重挫拉回之際，IC設計股世芯-KY（3661）、光磊（2340）卻獲外資「出手相救」。世芯-KY獲外資調升投資評等至「買進」，更喊高其目標價至950元、光磊8日亦獲外資大買逾9千張，「大人抬轎」下，股價表現相對有撐。

IC設計服務廠世芯-KY近期屢獲外資青睞，不僅9月來累計買超1,517張，亞系外資也指出，世芯第二季每股純益（EPS）5.5元，優於市場預期，預估第三季將在強勁的委託設計（NRE）貢獻下，抵銷大陸客戶減損的風險，今年全年營收更可望年增達44％。

此外，外資也看好，世芯有望受惠海外急單湧入，推升下半年至明年營收成長，加上大陸之運算市場客戶也持續評估採用世芯，故決定將其由「賣出」評等一口氣調升至「買進」，目標價也自450元翻倍調高至950元。以8日收盤價781元計算，仍有逾兩成之上漲空間。

至於感測元件大廠光磊，受惠感測元件應用面成長潛力十足，且外資8日大舉買超9,222張，股價逆勢強漲3.77％，創逾一個月來新高價。法人分析，未來不僅穿戴式裝置、新能源車、電動車等領域，都需要感測元件，且對感測距離、靈敏度均要求嚴格，光磊後市看俏。

此外，光磊主力產品線穿戴裝置感測元件，目前正處需求旺季，下游拉貨動能轉趨強勁，帶動營收成長。光磊8月營收高達6.05億元，月增3.6％、年增23.2％，已連三個月繳出年月雙增成績。法人預估，光磊主要客戶穿戴裝置新品本次有不少改款，加上歐美市場需求回溫，可望助攻其第三季營收較上季繳出雙位數成長，季增幅度也有望衝上二至三成水準。

此外，光磊今年預期資本支出約8億元，主要將用於擴建感測元件產能，並積極投入新技術產品開發量產，預期新產能可望於明年上半年開出。

(時報資訊)

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