沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美5日通知其客戶，調降了運至亞洲所有等級的原油10月官方售價（OSP），但同時維持美國和歐洲的價格不變，引發需求疲弱的擔憂，加上美元走強導致美元計價的大宗商品吸引力下降，此外，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）供應將持續增加。

根據路透社調查顯示，石油輸出國組織8月份原油日產量增加21萬桶至2,693萬桶，其中，沙烏地阿拉伯原油日產量增加18萬桶。

但由於美國墨西哥灣生產中斷持續，美國安全與環境執法局（BSEE）7日估計，颶風艾達襲擊後一周，墨西哥灣79.3％的石油生產仍處於關閉狀態，同時77.9％的天然氣生產仍處於關閉狀態，箝制油價下檔空間。

10月交割的WTI原油期貨價格，下跌94美分或1.4％，收每桶68.35美元，創下8月26日以來最近月原油期貨最低收盤價。

就技術面觀察，輕原油期貨價格波段反彈到季線遭到壓回，回落至月線震盪整理，短線維持月季線之間的橫盤格局機率較高，因此，建議先以中性區間看待為宜。

而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金約一口52,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，李娟萍整理）

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