雖然投行高盛與小摩下調美國GDP的預期，VIX也大漲超過10％，市場經濟成長擔憂使得道瓊及標普指數收黑，但蘋果發出9月15日秋季發表會邀請函，蘋果股價再創新高。

其他的大型科技股微軟、Google、FB皆在其高點附近，加上疫情的擴大市場資金再度流入科技股，在前波疫情中科技股反而表現更佳，使得Nasdaq指數再創高。

從今年的漲跌幅度來看，道瓊指數只有上漲16％，Nasdaq指數則上漲21％，可見今年以科技類股為主Nasdaq指數相對道瓊指數為強勢。

技術面上，Nasdaq指數在今年5月的近期較大回檔，5月24日收盤站上月均線，之後沿著月均線上漲，只要破月均線不久後即又上漲，而其他多條均線呈現多頭排列，裁縫線為偏多的連12紅線，MACD的柱狀體在零軸以上也為偏多，以上的趨勢型指標皆為偏多。

目前Nasdaq指數仍在上升趨勢線上，雖然近期漲勢稍緩，短線仍為震盪的多方格局，從周線來看，若到10日也收紅，則為周線連3紅，若收黑但沒有破前根紅K實體的一半，則為上漲後的回檔，中期波段仍為多方局格。

日盛期顧期貨分析師侯凱登表示，在技術面及消息面來看，Nasdaq指數為多頭走勢，積極者可持續偏多操作，保守者可拉回再逢低買進。

期交所的美國那斯達克100期貨，指數1點為新臺幣50元，原始保證金為50,000元，與小台期貨接近，可參與美股科技類股的波動，也可為電子相關股票投資組合作避險，在追求報酬的同時也要作好整體部位的風險控管。（日盛期貨提供，李娟萍整理）

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