台股8日以下跌17.34點開出，隨後在新北幼兒園群聚感染確診人數增加，出現社區感染且有可能升級防疫警戒之下，指數開始震盪走低，盤中最低來到17,167.08點。

尾盤在權值股拉抬下，終場仍以下跌158.38點的17,270.49點作收，成交金額為3,256.86億元。

台指期下跌162點至17,262點。價差方面，台指期逆價差擴至10.49點，電子期轉為逆價差0.13點，金融期逆價差縮至1.03點。

現貨部分，三大法人賣超86.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少847口至8,395口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,383口至14,197口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加259口至10,113口。

期貨商指出，受本土疫情疑慮影響，台股於亞股表現相對弱勢，但在台積電尾盤仍有支撐力道下，短線台股以區間格局看待。

自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬5,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選中性格局，整體籌碼面轉作中性格局。技術面上，台股下跌但量能並無明顯放大，目前將在季線壓力和月線支撐之間作震盪整理，短線以區間格局看待台股。

日盛投顧指出，在新北幼兒園爆發群聚感染，有可能出現社區感染且升級防疫警戒下，短線投資人持股信心將鬆動，宜持續追蹤，技術面上，日KD在9月7日死亡交叉後，開口擴大且K、D跌破80，短線將進行整理。

(時報資訊)

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