台股跌勢再起，8日加權指數震盪跌破季線，櫃買指數也未能倖免於跌勢，呈現震盪下挫收低208.82點，再跌破月線、半年線也岌岌可危，但宏捷科（8086）、漢磊（3707）、元太（8069）等多檔法人逆向買超股，展現上揚或抗跌行情，近期走勢持續受關注。

三大法人本周來偏空操作上櫃股票，繼6日賣超30.77億元、7日賣超6.02億元後，8日賣超金額19.46億元，其中外資賣超6.59億元、投信賣超5.68億元、自營商賣超7.18億元。合計本周來法人賣超金額達56.26億元，外資賣超29.42億元最多，投信以及自營商也各賣超10.27億元、16.56億元。8日櫃買指數再失守月線收208.82點、下跌1.93％，半年線208.49點已近在咫尺。

但在盤勢震盪下挫之際，8日法人逆向買超前十大上櫃股中，宏捷科、漢磊、元太、晶焱等法人買超量都突破千張，各為1,869張、1,610張、1,563張、1,295張；其餘中美晶、中菲行、晶宏、鈺創、閎康、世界等，法人買超量介於961張到428張間。

該十檔法人買超股，多為業績成長題材股，外資均有買超動作，包含買超宏捷科2,407張、漢磊2,344張、晶焱1,243張、世界1,143張、中美晶1,138張，外資已連三日買超宏捷科，也連兩日買超元太、晶焱、世界等。

元太、中菲行、鈺創等8日股價逆勢上揚各1.46％、3.85％、1.67％，宏捷科、晶焱、閎康等股價跌幅低於1％、展現抗跌走勢，僅晶宏及世界兩檔跌幅較大，各為5.86％、7.87％。雖然世界股本大流通浮額較多，但有下半年業績成長撐腰；晶宏則為投信連續買超股，8日再買超179張，自8月31日以來已連七個營業日買超達3,384張，後市行情不看淡。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意