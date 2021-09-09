8月台股較7月量縮約三分之一，但證交所8日公布集中市場交易戶數月減幅僅近11％，以及8月證券商承作定期定額續創高，來到近35億元，從這兩項資料來看，顯示8月大戶已大舉撤出，散戶則持續透過定期定額挺進台股。

證交所公布8月有交易戶數降至338萬1,055戶，較7月有交易戶數378萬4,579戶，掉了40萬3,424人，由於8月台股集中市場成交值約只有7月的三分之二，而有交易戶數減幅僅10.66％，顯示主要是大戶退場才造成交易戶數減幅一成多，明顯低於交易量能急速萎縮逾三成。

證交所統計，8月證券商承作定期定額投資情形，台股量縮震盪，但並未影響投資人定期定額投資意願，單月投資金額達34.91億元，較7月定期定額投資金額34.12億元再上升，續創該項業務開辦來新高。

至於8月集中市場成交量周轉率為15.08％，較7月的21.35％明顯下滑；8月當沖成交值占比45.29％、平均每日當沖戶數15萬5,621戶，都分別較7月的46.39％、21萬2,466戶都大幅下滑；ETF成交值占比小幅回升至2.4％，較高於7月的1.71％。

此外，8月自然人成交值比重掉到七成以下，為68.24％，與7月的74.4％降了6.16個百分點，在資金蹺蹺板效應下，8月外資成交值比重上升至23.93％，比7月明顯攀升。

(時報資訊)