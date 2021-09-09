外資8日終止連三買、轉為小賣超近11億元，對個股出現大幅調整，資金明顯非電族群，並以金融股為主，據統計，外資連4日以上買超股中、買超期間合計逾5,000張以上有15檔，金融股就占8檔、逾半數，顯示股價估值仍屬偏低的金融股，不僅是政策護盤指標，且成資金避風港。

外資在過去3個交易日買超464.45億元，8日台股盤中一度重挫逾260點，但外資並不如市場預期大調節，反而只小賣超不到11億元，整體賣超金額不大，但對個股調節明顯，資金持續轉進估值相對偏低金融股及傳產股，或是未來獲利仍有成長空間的個股。

以外資連4個交易日買超、且買超期間，合計買超張數超過5,000張以上，計有15檔上市股，其中最令人刮目相看的是國泰金，不但獲得外資連18日買超，且買超張數近達16萬張，顯示外資這波對金控股情有獨鍾，另外華南金、王道銀行、第一金等也連10買超以上，且買超張數均在3～9萬張之間，也是清一色為金融股。

外資連買較積極的個股還有中信金、兆豐金、台泥、新光金、中壽、合庫金、揚智、豐興、南亞、中鋼構、台灣大等，合計上述15檔個股中，金融股占半數以上，鋼鐵股為外資另一個看好族群，包括豐興及中鋼構等都連10日以上買超，法人表示，應與外資看好未來鋼鐵股仍有漲價題材有關。

投資專家指出，金控股及銀行股今年來獲利大躍進，預期明年股利可期，以目前股價來看，現金殖利率仍不高，成為外資投資操作進可攻退可守的標的，此外，金控股向來也是政策控盤指標，穩住金融股有助穩定指數。

(時報資訊)

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