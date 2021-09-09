疫情降級後，房市交屋入帳加速，華固（2548）、遠雄建（5522）雙雙衝高8月營收。華固8月營收13.88億元，年增84％創下近14個月新高紀錄；遠雄建8月營收29.01億元，年增11.79％，創下今年以來單月新高。

最近新案完工交屋速度相對於疫情高峰時明顯加速，建商認列入帳腳步也明顯加快。華固近期台北市「敦品」開始辦理交屋，總銷約51.1億元、銷售已近五成，衝高8月營收至13.88億元。

華固累計前八月營收47.53億元，雖年減48％，不過接著總銷46.4億元的北士科園區「華固創富中心」將接棒交屋，已出售四分之三棟，另外內湖「華固智富中心」也是先建後售，日前已被三商美邦人壽以34億元整棟「掃」光，也預計在第四季交屋入帳，預期第三、四季業績將逐月展現。

華固2022年完工交屋量維持在高檔水準，包括有總銷43.2億元、已完銷的「華固翡儷」，總銷68.1億元、全數完銷的「華固馥儷」，總銷80億元、正預售中的「華固國家置地」等三筆新案完工交屋，完工量達190億元。

遠雄建8月營收頗有亮點，桃園龜山總銷達109億元的百億大案「遠雄新未來」一期，8月起正式加入完工入帳行列，已售九成多，帶動8月營收達29.01億元；累計前八月營收142.59億元，年減5.17％。

遠雄建接下來第三、四季營收可望明顯轉強，「遠雄新未來」一期持續在9月交屋認列，另外總銷約39億元的「遠雄達利」，第四季將完工申請使照，總銷4億元「遠雄青青」，也是年底完工交屋 ，持續認列到2022年。

法人估計，今年遠雄建將有七筆、總銷高達300億元新案陸續完工交屋，業績有望明顯飆高；至於2022年估計有154億元新案完工、2023年有109億元、2024年更有929億元完工，未來幾年業績能見度高。

(時報資訊)

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