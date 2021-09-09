IC設計廠聯陽（3014）公告8月合併營收達7.05億元，創下單月歷史次高。法人指出，雖然終端品牌傳出下修全年出貨目標，但遠端商機仍維持熱絡水準，聯陽出貨表現也表現相當暢旺，因此看好下半年合併營收將可望繳出優於上半年成績單。

聯陽公告8月合併營收達7.05億元，創下單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長44.8％，聯陽指出，營收成長主要原因在於因受疫情影響，公司產品需求增加。累計2021年前八月合併營收為47.63億元、年增61.6％。

法人指出，聯陽受惠於筆電、Chromebook等終端客戶拉貨，使2021年前八月合併營收繳出年成長逾六成的優異水準，進入下半年後，隨著筆電客戶持續拉貨，聯陽高速I／O及USB等產品線出貨持續成長，第三季單季合併營收有望達到歷史新高表現，第四季亦可望達到淡季不淡表現。

據了解，由於筆電、Chromebook商機自2021年延續至今，使晶圓代工、封測等半導體製造產能全面滿載，並且出現長短料問題，使品牌端不得不下修Chromebook全年出貨量，以解決長短料狀況，但供應鏈也指出，雖然Chromebook需求降低，但是品牌端已經將料件移往筆電需求，使筆電相關零組件出貨需求可望一路旺到年底。

事實上，新冠肺炎使全球各大企業紛紛啟動遠端辦公模式，教育市場同時亦有遠端教育需求，雖然歐美疫苗施打率持續攀升，但在疫情尚未全面緩解情況下，遠端商機依舊持續成長，供應鏈預期2022年遠端商機仍可望保持在相對高檔水準，使筆電零組件出貨需求有機會成長到2022年。

除此之外，聯陽除了在PC、筆電等高速I／O市場持續布局之外，目前更已經順利切入物聯網人機介面市場，並切入中國各大家電品牌端當中，當前出貨表現不斷穩健成長，後續將有機會成為除了PC產品線之外，另一大主要貢獻業績的動能之一。

(時報資訊)

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