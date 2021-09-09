鈺齊-KY（9802）公布8月合併營收15.04億元，月增28.97％、年增28.86％，創單月歷史新高，累計前八月合併營收95.66億元、年增28.22％，也創同期新高。鈺齊表示，8月出貨銷售量已明顯優於6、7月，在其他外在環境沒有太大變化的假設前提下，未來數月產銷市況應可樂觀看待。

鈺齊8月合併營收若以美元計價，年增36.56％，累計前八月合併營收若以美元計價，年增36.3％。

鈺齊2020下半年稅後淨利3.71億元，EPS2.06元，每股將配發現金股利1.7元，配息率達82.52％，除息交易日為10月12日，除息基準日為10月18日，預計11月11日發放現金股利。

鈺齊表示，集團生產基地已橫跨大陸、越南及柬埔寨等國，目前各產值占比，大約分別是三成、五成及二成，雖全球疫情依然險峻，但大陸今年受到疫情干擾程度相對較小，使得大陸廠區總產值維持過往水平；而柬埔寨廠區自5月初短暫自主停工後，絕大部分員工皆已完成疫苗施打，故整體產量已逐漸恢復至今年初的水準。

鈺齊強調，集團旗下越南廠區皆位處北越地區，7月上旬曾因疫情緣故，造成單一廠區短暫停工，廠方自7月中旬復工後，員工出勤率雖仍受疫情干擾，不過，北越地區近期的疫情衝擊不像南越地區嚴峻，讓越南廠區8月稼動率及總產量，均已明顯優於7月。

鈺齊說，當前仍存在塞港、缺櫃及缺船等不利因素，且因季節性因素已存在的產銷落差現象，使得今年單月營收節奏與往年不盡相同，歷年第二季、第三季的出貨高峰，大致落於6、7月之間，但今年8月出貨銷量已明顯優於6、7月，創單月新高。

(時報資訊)

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