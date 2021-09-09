精確實業（3162）受惠於母公司敏實集團積極卡位電動車發展商機，拿下德國福斯汽車集團MEB電動車平台鋁電池盒供應大單，精確業績吃補，8月營收大增逾九成、衝上1.34億元，改寫同期新高。精確配合母公司布局，赴東歐塞爾維亞與大陸湖北咸寧新設壓鑄廠，可望成為明年後的業績獲利成長動能。

精確核心事業為鋁合金精密加工，原以生產自行車零件為主，2018年被全球百大汽車零件供應商敏實集團投資入股後，跨足汽車零件領域，並逐步擴大營收占比。

敏實集團近年積極布局電動車行業，是目前全球鋁電池盒在手訂單金額最大的供應商，客戶包括福斯、寶馬、賓士、本田等知名車廠，其中積極發展電動車的福斯集團，更將新一代電動車共用平台MEB的鋁電池盒訂單，全數交給敏實，精確業績因此受惠，在今年出現明顯的增長。

法人透露，電動車為追求更長的續航力，對於車體輕量化需求更高，因而大量採用鋁合金材質取代傳統鋼材，精確擅長的鋁合金材質精密鑄造工藝，在電動車領域的應用將愈來愈廣。

受惠於電動車零件需求，精確自結8月合併營收1.34億元、年增91.24％，創同期新高；累計前八月合併營收8.73億元、年增88.57％，亦創同期新高。

精確在敏實集團入股後，轉型車用領域有成，去年營運轉盈，終結先前連續七年虧損的低潮。今年更猛，第一季EPS達0.18元，賺贏去年全年的0.07元。

(時報資訊)

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