汽車金融業營運格外抗「疫」，台灣汽車分期龍頭和潤企業（6592）受惠於大陸設備融資、汽車租賃業績逆勢成長，台灣車市買氣回溫推升分期業務表現，加上疫情降級後出遊用車需求激增，轉投資共享汽機車平台iRent（和雲行動服務）業績貢獻，和潤8月營收一舉突破15億元大關，改寫單月新高紀錄。

和潤母公司和泰汽車（2207）宣示今年新車銷售15.4萬輛的成長目標不變，加上新切入的大型商用車、機車融資分期事業具高成長性，法人看好和潤業績成長有保障，第三季單季營收上看45億元新高，單季EPS可望超車第一季的1.52元，全年有挑戰6元以上新高的實力。

和潤自結8月合併營收15.13億元，月增6.01％、年增19.52％；累計前八月合併營收113億元、年增19.32％，前八月營收亦創同期新高。以地區別來看，台灣營收成長19.48％，大陸營收成長19.65％，營收貢獻度則以利息收入、營業租賃收入、融資租賃收入等三項為最高。

和潤大陸轉投資事業和運國際租賃，近期營運雖受到對岸疫情升溫影響，但整體營收仍穩健，成為今年和潤業績成長最大的區塊。和潤總經理林彥良林彥良指出，對於大陸疫情變化會持續監控，謹慎應對。

展望後市，和潤分析，進入下半年傳統購車旺季，在疫苗覆蓋率逐步上升之下，將有助個人消費金融、企業金融的需求成長，故分期租賃市場動能是可以期待的，樂觀下半年營運前景。

(時報資訊)

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