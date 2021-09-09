汽車零件業力抗晶片短缺與海運物流缺艙、缺櫃考驗，東陽 （1319）、吉茂（1587）等AM（售後維修）汽車零件族群，在歐美市場需求旺盛，以及先前遞延出貨訂單加持，8月傳統淡季營收逆勢成長。

東陽自結8月合併營收14.88億元、年增4.04％；累計前八月合併營收119.43億元、年增8.57％。東陽指出，8月雖為產業傳統淡季，但今年市場需求持續旺盛，加上前月因缺艙位導致不少訂單遞延出貨，致使8月營收出現比7月略高的榮景。

東陽表示，AM事業8月合併營收10.72億元，年成長約4％，前八月合併營收85.63億元，年成長約7％；OEM（車廠代工）汽車零件事業8月合併營收4.17億元、年增5％，前八月合併營收33.8億元、年增約14％；若加計非具控制權轉投資事業，則整體OEM事業前八月營收167.67億元、年增14％。

東陽指出，全球車用晶片短缺，車廠被迫減產新車，歐美購車買氣轉向中古車市場，推升AM零件需求大增，年初以來AM零件出口訂單持續成長，無奈受海運亂象干擾，尤其是缺艙缺櫃問題，影響出貨節奏，營收無法及時反映接單旺盛榮景。

AM汽車水箱零件廠吉茂自結8月合併營收1.97億元、年增20.09％，累計前八月合併營收15.75億元、年增50.41％。吉茂解釋，受惠於競爭對手發生財務問題，北美客戶轉單效益，加上大股東日本Denso移轉AM冷凝器產線與訂單，讓今年營收保持高成長動能。

不過吉茂也坦言，近期海運亂象持續干擾，部分8月訂單無法及時出貨，讓8月營收無法跨過2億元門檻，略低於7月的表現。

艾姆勒（2241）受惠於逆變器與IGBT（絕緣閘雙極電晶體）模組散熱片切入電動車供應鏈，推升業績表現，自結8月合併營收1.06億元、年增56.55％，創單月營收新高；累計前八月合併營收7.12億元、年增34.26％，亦創同期新高。

法人分析，受惠於汽車自動駕駛系統普及與升級，ADAS（先進駕駛輔助系統）控制器散熱需求與日俱增；電動車的產銷量成長，也推升IGBT晶片散熱模組的市場，兩大有利條件下，看好艾姆勒的業績成長潛力。

(時報資訊)

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