在需求增溫與價格上漲帶動下，不銹鋼族群包括彰源（2030）、唐榮（2035）、有益（9962）、允強（2034）、運錩（2069）等相關鋼廠，8月合併營收報喜，普遍較去年同期大幅成長逾40％；其中，運錩單月合併營收12.78億元、年增近一倍，創單月新高；彰源單月合併營收達13.39億元、年增53.15％，也創單月新高。

不銹鋼冷軋薄板大廠運錩在需求量增加與價格持續上漲推升下，8月合併營收達12.78億元、月增2.73％、年增97.99％，創單月新高，累計前八月合併營收84.86億元、年增87.55％。

運錩表示，主要是歐美市場需求熱絡，且大陸電子、汽車等產業需求也不差，帶動寧波奇億新廠產線全開，估計單月產銷量達到6,000～7,000公噸以上，且高雄廠單月銷量也都突破1萬公噸，其中，內銷量僅占30％，其他70％都是外銷量，尤其歐美伴隨經濟復甦與疫情緩和，需求轉強，占外銷大宗市場，其餘市場的需求亦不差。

彰源8月合併營收13.39億元、年增53.15％，創單月新高，累計前八月合併營收93.53億元、年增38.63％。彰源表示，8月營收成長主要是價格上漲推升，再加上雲林斗六廠和大陸蘇州、無錫廠單月銷量合計達到1.5萬公噸，維持穩定成長供料所致。

唐榮8月營收16.76億元、月減0.57％、年增71.37％，累計前八月營收106.31億元、年增44.14％。唐榮表示，主要是近幾個月價格上漲，其中8月304系列不銹鋼板捲產品每公噸大漲7,500元，且單月銷量也優於預期，是推升營收成長的原因。

允強8月合併營收16.27億元、月減12.90％、年增59.72％，累計前八月合併營收113.17億元、年增31.28％。允強指出，最主要今年市場情況都較去年佳，包括不銹鋼管產品銷量和售價上漲，都優於去年同期。

此外，扣件通路大廠大國鋼（8415）8月營收24.43億元、年增109.42％，累計前八月合併營收142.49億元、年增35.77％，主要為美國外銷接單暢旺與價格上漲推升所致。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意