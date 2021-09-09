雙動能啟動，拜伺服器及消費性電子零組件出貨暢旺所賜，散熱模組零件供應商安力-KY（5223）8月營收1.88億元，創下今年次高。累計前8月合併營收14.09億元，則拿下歷年同期新高，亦較去年同期的12.12億元成長約16％。

安力-KY指出，8月營收穩步向上的動能有二，包括伺服器、消費性電子零組件出貨都很暢旺。

在伺服器部分，受惠於雲端服務需求大增，安力-KY今年前8月伺服器累計出貨金額達到0.51億元，較去年同期的0.38億元，成長34.2％，連帶營收佔比也提升至3.6％，至於消費性電子零組件部分，據估遊戲機散熱零件今年前8月累計出貨金額達1.42億元，較去年同期成長176％，佔整體營收比重來到一成，另含充電座在內的其他消費性電子產品，亦較去年同期成長52％，營收占比估為3.6％。

展望未來，著眼於明年北美各大資料中心（臉書Facebook、亞馬遜Amazon、谷歌Google、微軟Microsoft）仍在持續建置中，雖然今年因缺料壓抑成長，但隨著缺料情形逐漸緩解，安力-KY樂看下半年業績應出現回升，另8月美系筆電拉貨狀況，不論相較於去年同期或今年7月，都有明顯成長，據市場消息指出，美系筆電大廠2021年第四季有兩款Pro系列新品即將登場，由於Pro系列一直是該筆電大廠暢銷機種，新品上市勢必也會為安力-KY第四季的營運帶來活水。

安力-KY表示，今年上半年因原物料漲幅過大，部分產品獲利狀況受到影響，不過下半年應該可以逐漸獲得緩解，對支撐下半年毛利率應有挹注。

(時報資訊)

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