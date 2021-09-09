傳奇網路（4994）8月營收達2.55億元，年減13.9％、同時也較前月略減一成。傳奇也同步公布8月自結損益，單月營業利益為7,346萬元、稅前利益6,044萬元，寫下今年單月獲利最高紀錄。8月稅前每股盈餘為0.54元。

今年累計至8月止，傳奇網路營收為19.7億元，較去年同期減少12％，營業利益2.65億元，稅前利益1.35億元，皆較去年同期衰退，稅前每股盈餘為1.22元。

展望後續營運，傳奇網路表示，主要營運動能有兩大來源，一是新遊戲《戰鬥吧龍魂》日版已於9/7正式上線，且獲雙平台預約推薦，預約突破50萬人次。第二則是傳奇網路自製手遊《精靈樂章—這樣的夥伴沒問題嗎》國際版，目前規劃六種語系，接下來將積極進軍海外市場。

今年累計至8月止，營收為19億7,421萬元、營業利益2.65億元，稅前利益1.35億元，稅前每股盈餘為1.22元。

傳奇網路表示，先前與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》已經於6月發行繁體中文版，目前穩定營運中，是第三季主要營運動能。營運團隊將持續強化玩家體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，以持續維持營運動能。

(時報資訊)

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