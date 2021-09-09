被動元件廠8月營收強弱分明，保護元件廠富致（6642）、電感廠臺慶科（3357）、鋁電廠立隆（2472）攜手創高，但或受到晶片短缺、或因大馬廠區停工影響，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）、信昌電（6173）、今展科（6432）同步月減，月減幅1.1～16.5％之間。

分析8月營收，新產能效益激勵，推升富致、臺慶科8月營收創高；而漲價效應則推升鋁電廠立隆電月營收站穩9億元大關，連同上游鋁箔廠立敦連袂登頂；華新科旗下佳邦（6284）則與湖南弘電合併報表，致8月營收逆勢創高。

華新科8日盤後公告8月營收，在晶片短缺、訂單遞延之下，8月營收月減4.29％，降至36.97億元，年增率8.47％，為最近半年低點；轉投資公司信昌電（6173）8月營收同樣繳出月減、年增成績單，同集團佳邦因開始認列湖南弘電營收，月營收增約3,000-4,000萬元，挹注佳邦成長動能。

陶瓷粉末暨利基型廠信昌電，8月營收5.37億元，月減0.19％、年增15.4％；佳邦8月營收達6.04億元，首站6億元，寫單月營收新高紀錄。

電感廠臺慶科公布8月營收，連續第四個月創下營收新高的紀錄，達到5.67億元，月增2.07％、年增42.82％，主要是受益於擴產效應，而9月底還有另一波新產能到位，有助於推升營收動能。

電感廠8月營收僅臺慶科一枝獨秀，奇力新、今展科8月營收均呈現月減，其中今展科8月營收月減16.5％，降至1.03億元，探今年2月以來低點。

(時報資訊)

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