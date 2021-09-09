微控制器（MCU）廠盛群（6202）、紘康（6457）雙雙公告8月合併營收，其中盛群寫下單月歷史新高，紘康亦繳出單月歷史第三高的佳績。法人預期，MCU需求依舊呈現供不應求，盛群、紘康訂單有望至少一路旺到年底，全年營運可望改寫新高，且訂單可望一路看到2022年。

盛群公告8月合併營收7.16億元、月增15.0％、年成長48.3％，創單月歷史新高，2021年前八月合併營收44.73億元，改寫歷史同期新高，相較2020年同期成長30.7％。

紘康8月合併營收1.24億元、年成長17.8％，寫單月歷史第三高，累計2021年前八月合併營收為9.40億元、年增29.9％，創歷史同期新高。紘康指出，由於各產品線得到客戶認同，出貨較2020年同期增長。

法人指出，MCU市場需求暢旺，在缺貨漲價情況下，盛群、紘康繳出亮眼成績單，其中盛群在第三季為反映成本上漲，更啟動新一波漲價，隨著漲價效益在第三季開始發酵，後續業績將有機會再度衝上新高。

據了解，近期市場雜音頻傳，不過供應鏈透露，晶圓代工、封測產能等半導體製造產能仍舊維持滿載水準，使MCU缺貨漲價格局幾乎將確立到2022年上半年，客戶群下單力道也同步沒有減弱跡象，讓盛群、紘康等MCU廠訂單都已經排到2022年上半年。

事實上，新冠肺炎疫情持續影響東南亞，讓在馬來西亞設廠的IDM大廠產能全面受到影響，MCU交期更不斷拉長，使訂單大幅移轉至台灣MCU廠，使台灣MCU廠順利搭上這波缺貨漲價潮，2021年營運都有望改寫新高表現。

在MCU大缺貨潮之際，盛群除了持續擴大在中國的市占率之外，更藉此打入歐美市場，法人指出，盛群當前成功打入美國電商龍頭的無人商店及運動品牌等供應鏈，讓盛群MCU在歐美成功打開知名度，後續將有機會打入其他歐美大廠供應鏈。

(時報資訊)

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